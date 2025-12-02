Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Ein erfreulicher Fehler

ProSiebenStaffel 7Folge 6vom 02.12.2025
Ein erfreulicher Fehler

Ein erfreulicher FehlerJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 6: Ein erfreulicher Fehler

20 Min.Folge vom 02.12.2025

Howard plant anlässlich des Jahrestages seines ersten Dates mit Bernadette eine romantische Überraschung: Er hat einen Song geschrieben, den die Clique musikalisch begleiten soll. Daraufhin entwickelt Penny den Ehrgeiz, Leonard auch mit einer romantischen Aktion zu beeindrucken. Allerdings will ihr nichts Tolles einfallen ... Sheldon entdeckt unterdessen ein neues Element und dreht wegen des Erfolges durch. Doch dann stellt sich heraus, dass sein Fund purer Zufall war ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 4 Staffeln und Folgen