The Big Bang Theory

Halbnackt in Arizona

Staffel 8Folge 1
Halbnackt in Arizona

Folge 1: Halbnackt in Arizona

21 Min.Folge vom 12.11.2025

Sheldon meldet sich nach einem Monat Abwesenheit bei Leonard. Er ist auf seiner Zugreise durch Amerika auf einem Polizeirevier in Arizona gestrandet und will abgeholt werden. Leonard macht sich mit Amy auf den Weg, die ziemlich sauer ist: Warum hat Sheldon nicht zuerst sie angerufen? Penny hat unterdessen ein Vorstellungsgespräch in Bernadettes Pharmaunternehmen. Es läuft miserabel, doch dann entdecken sie und der Personaler eine Gemeinsamkeit.

