The Big Bang Theory
Folge 3: Werfen wie ein Mädchen
19 Min.Folge vom 30.04.2026
Bei einem Baseball-Spiel soll Howard für einen guten Zweck den ersten Ball werfen, da er ein Astronaut ist. Leider ist er vollkommen unsportlich und bringt im Training keinen vernünftigen Wurf zustande. Eine Blamage scheint unausweichlich. Penny und Leonard leiden hingegen unter den Sticheleien von Sheldon. Er wird nicht müde ihnen zu erklären, warum Amy und er ein viel tolleres Paar sind als sie.
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