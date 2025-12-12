Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Das Vegas-Weekend

ProSiebenStaffel 8Folge 5vom 12.12.2025
Das Vegas-Weekend

The Big Bang Theory

Folge 5: Das Vegas-Weekend

19 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Die Jungs stellen fest, dass sie kaum noch an cleveren Ideen tüfteln, seitdem sie mit den Mädels zusammen sind. Also reservieren sie sich ein Wochenende, um sich endlich einmal wieder ihren ausgefallenen Einfällen zu widmen. Die Mädels unternehmen währenddessen einen Trip nach Las Vegas. Da Penny kurzfristig für ihren neuen Job büffeln muss, machen Bernadette und Amy ordentlich einen drauf - und müssen dafür ganz schön büßen.

