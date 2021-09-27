Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser - Family Power Couples

Halbfinale mit einem anspruchsvollen Triathlon

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 27.09.2021
Halbfinale mit einem anspruchsvollen Triathlon

Halbfinale mit einem anspruchsvollen TriathlonJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser - Family Power Couples

Folge 5: Halbfinale mit einem anspruchsvollen Triathlon

105 Min.Folge vom 27.09.2021Ab 12

Halbfinale bei den Family Power Couples: Den verbliebenen Teams steht ein anspruchsvoller Triathlon bevor, bei dem sie verschiedene Aufgaben bewältigen müssen. Das schnellste Couple gewinnt einen Gewichtsbonus. Mental-Coach Hassina hat sich für das Halbfinale eine Mutprobe ausgedacht: Der Sprung von einem Boot ins offene Meer soll den Aufbruch in ein neues Leben symbolisieren. Welches Team kann die Aufgaben am besten meistern und schafft den Einzug ins Finale?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser - Family Power Couples
SAT.1
The Biggest Loser - Family Power Couples

The Biggest Loser - Family Power Couples

Alle 1 Staffeln und Folgen