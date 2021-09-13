Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser - Family Power Couples

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 13.09.2021
109 Min.Folge vom 13.09.2021Ab 12

Woche drei bei den Family Power Couples steht unter dem Motto "Kommunikation" und startet actionreich mit einer spannenden Challenge, bei der sich die Teams blind aufeinander verlassen müssen. Bei der Mental Activity sollen die Kandidat:innen ihre Kommunikation untereinander verbessern und lernen, ihre Probleme und Wünsche anzusprechen. Große Nervosität bei den Couples vor der Waage: Welches Team hat am meisten abgenommen und wer muss Naxos verlassen?

