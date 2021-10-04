Showdown: Wer gewinnt die Challenge auf der Waage?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser - Family Power Couples
Folge 6: Showdown: Wer gewinnt die Challenge auf der Waage?
105 Min.Folge vom 04.10.2021Ab 12
Auf Naxos kommt es zum Showdown für die Family Power Couples: Drei Duos haben es bis zum Finale geschafft und sich schon jetzt zu einem leichteren und gesünderen Leben gekämpft. Nach dem Umstyling wird ihre beeindruckende Transformation im Vorher-Nachher-Vergleich sichtbar. Doch welches Team kann beim Wiegen am Ende den größten Abnehmerfolg verbuchen und erhält die Siegprämie von 50.000 Euro? Camp-Chefin Dr. Christine Theiss und Matthias Killing moderieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick