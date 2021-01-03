The Biggest Loser
Folge 1: Der Kampf beginnt
155 Min.Folge vom 03.01.2021Ab 12
In zwei aufreibenden Qualifikations-Challenges müssen die übergewichtigen Teilnehmer Campchefin Dr. Christine Theiss und ihr Expertenteam von sich überzeugen. Denn: Nur 16 von 30 Bootcamp-Bewerbern können sich einen der begehrten Plätze im Camp auf Naxos ergattern! Neben einem lautstarken Kandidaten-Streit, einem tränenreichen Entscheidungsabend und der bisher schwersten Frau auf der "The Biggest Loser"-Waage gibt es eine weitere Überraschung ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick