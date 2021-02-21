Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

SAT.1Staffel 12Folge 8vom 21.02.2021
110 Min.Folge vom 21.02.2021Ab 12

In dieser Woche liegt der Fokus auf Teamwork: Die Sporteinheit soll den einzelnen Paaren zeigen, dass sie nur gemeinsam stark sind. Ramin Abtin und Petra Arvela haben zum Schluss eine rührende Belohnung für ihre Schützlinge. Auch in der Challenge können die Paare nur gemeinsam bestehen. Hier ist sowohl Ausdauer als auch Köpfchen gefragt. Das große Wiegen bringt schließlich starke Ergebnisse. Einige der Paare haben bewiesen, dass sie nur zusammen die Waage gewinnen können.

