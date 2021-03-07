Duell-Modus: Aus Partnern werden KontrahentenJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 10: Duell-Modus: Aus Partnern werden Kontrahenten
108 Min.Folge vom 07.03.2021Ab 12
Campchefin Dr. Christine Theiss hat die verbliebenen Paare entzweit und zu Kontrahenten gemacht. Der neu geschaffene Duell-Modus weckt den Kampfgeist - und den Siegeswillen! In der Sporteinheit konfrontieren Petra Arvela und Ramin Abtin die Duellanten mit ihren Zukunftsängsten. Das Leben auf Naxos endet in zwei Wochen: Wie wenden die Kandidaten ihr Erlerntes in Deutschland alleine an? Überraschende Emotionen beim Wiegen: Für einen Kandidaten wird der Druck unerträglich ...
