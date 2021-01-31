Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Wackelige Herausforderung: Wer behauptet sich im Duell?

SAT.1Staffel 12Folge 5vom 31.01.2021
Wackelige Herausforderung: Wer behauptet sich im Duell?

Wackelige Herausforderung: Wer behauptet sich im Duell?Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 5: Wackelige Herausforderung: Wer behauptet sich im Duell?

108 Min.Folge vom 31.01.2021Ab 12

"Nur gemeinsam sind wir stark!" Die Kandidaten bei "The Biggest Loser" versuchen endlich, als Team zusammenzufinden! Das müssen sie auch, denn die Wochenchallenge verlangt ihnen alles ab. In Duellen müssen sie sich auf einer wackeligen Plattform behaupten und den Gegner mit Geschicklichkeit und Kraft bezwingen. Wer wächst über seine Grenzen hinaus und darf weiter um die Gewinnerprämie kämpfen?

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen