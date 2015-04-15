Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 11vom 15.04.2015
105 Min.Folge vom 15.04.2015Ab 12

Das Halbfinale geht in die nächste Runde. Ab jetzt heißt es "Jeder gegen jeden". In drei Challenges müssen die Kandidaten sich einen Platz auf der Waage ergattern. Und das können nur die Teilnehmer, die Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und einen klugen Kopf haben. Um als Finalist in die große Show einzuziehen, muss man sich auf der Waage beweisen und zeigen, dass man zu Hause das Ziel fleißig weiterverfolgt hat.

