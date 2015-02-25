Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Neue Teams: Da macht das feucht-fröhliche Training richtig Spaß

SAT.1Staffel 6Folge 4vom 25.02.2015
Neue Teams: Da macht das feucht-fröhliche Training richtig Spaß

The Biggest Loser

Folge 4: Neue Teams: Da macht das feucht-fröhliche Training richtig Spaß

103 Min.Folge vom 25.02.2015Ab 12

Diese Woche teilt Camp-Chefin Dr. Christine Theiss die Kandidaten in neue Teams ein. Während einige Teilnehmer mit dieser Veränderung gut zurechtkommen, haben andere ihre Probleme damit. Nur zusammen mit ihrem Teampartner können die Kandidaten in dieser Woche bestehen - denn es heißt "mitgefangen, mitgehangen", und am Ende der Woche muss ein komplettes Team gehen. Die Waage entscheidet und verzeiht keine Pause im "The Biggest Loser"-Camp.

