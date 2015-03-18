Umstyling: Endlich raus aus den Trainingsklamotten!Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 7: Umstyling: Endlich raus aus den Trainingsklamotten!
105 Min.Folge vom 18.03.2015Ab 12
Die siebte Woche bei "The Biggest Loser" startet mit dem lang ersehnten Umstyling, das die Kandidaten zum Strahlen bringt. Erst jetzt wird vielen bewusst, wie sehr sie sich in den letzten Wochen verändert haben. Doch Harmonie und Freude halten nicht lange. Unter den Kandidaten gibt es immer mehr Einzelkämpfer und das führt zu großen Auseinandersetzungen. Der Kampf wird zusätzlich angeheizt durch die geheimnisvollen goldenen Tickets ...
