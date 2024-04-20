Welche Promis stecken unter den Masken?Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer
Folge 3: Welche Promis stecken unter den Masken?
136 Min.Folge vom 20.04.2024Ab 6
Das Rätsel geht in die dritte Runde. Welche Stars verbergen sich unter Elgonia, dem Flipflop, der Zuckerwatte, dem Floh, dem Krokodil und dem Robodog? Und wer steckt unter dem Mysterium? Heute rätselt der Schauspieler Wotan Wilke Möhring mit Palina Rojinski und Rick Kavanian.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick