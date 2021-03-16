The Masked Singer
Folge 5: Halbfinale
131 Min.Folge vom 16.03.2021Ab 6
Im "The Masked Singer"-Halbfinale singen, tanzen, verwirren und begeistern noch sechs Masken: der DINOSAURIER, der LEOPARD, der FLAMINGO, die SCHILDKRÖTE, der MONSTRONAUT und der STIER. Welche zwei Stars enthüllen ihre Identität? Welche vier Masken ziehen in das Live-Finale ein? Schauspielerin, Moderatorin und Comedy-Star Katrin Bauerfeind feiert ihr Debüt neben Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam.
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick