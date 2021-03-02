Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer

Wer zeigt das wahre Gesicht?

ProSiebenStaffel 4Folge 3vom 02.03.2021
Wer zeigt das wahre Gesicht?

Wer zeigt das wahre Gesicht?Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer

Folge 3: Wer zeigt das wahre Gesicht?

126 Min.Folge vom 02.03.2021Ab 6

Warum läuft DER LEOPARD mit der großartigen Stimme nicht selbst auf die Bühne und bewegt sich kaum? Hat der Star unter der Maske so eine schlechte Sicht? Ist er etwa verletzt? Oder spielt er einfach nur die majestätische Raubkatze? Welcher Star steckt unter der Maske? Auch bei DINOSAURIER, FLAMINGO, KÜKEN, MONSTRONAUT, QUOKKA, SCHILDKRÖTE und STIER geht das Rätselraten munter weiter. Heute rätselt Hollywood-Experte Steven Gätjen gemeinsam mit Ruth Moschner und Rea Garvey.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer
ProSieben
The Masked Singer

The Masked Singer

Alle 9 Staffeln und Folgen