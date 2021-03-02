Wer zeigt das wahre Gesicht?Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer
Folge 3: Wer zeigt das wahre Gesicht?
126 Min.Folge vom 02.03.2021Ab 6
Warum läuft DER LEOPARD mit der großartigen Stimme nicht selbst auf die Bühne und bewegt sich kaum? Hat der Star unter der Maske so eine schlechte Sicht? Ist er etwa verletzt? Oder spielt er einfach nur die majestätische Raubkatze? Welcher Star steckt unter der Maske? Auch bei DINOSAURIER, FLAMINGO, KÜKEN, MONSTRONAUT, QUOKKA, SCHILDKRÖTE und STIER geht das Rätselraten munter weiter. Heute rätselt Hollywood-Experte Steven Gätjen gemeinsam mit Ruth Moschner und Rea Garvey.
