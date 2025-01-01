The Mentalist
Folge 2: Frau am Steuer
40 Min.Ab 16
Die Kriminelle Marie Flanagan wird nach einem Autodiebstahl geschnappt, ihr Komplize Cole Foster entkommt. Sowohl FBI als auch CIA wollen Foster finden, da er in Drogen- und Waffengeschäfte verwickelt ist. Um seinen Aufenthaltsort auszumachen, wird Lisbon als Mitgefangene in Maries Zelle geschleust, und Patrick Jane entwickelt einen Ausbruchsplan für die beiden. Er hofft, dass Marie das FBI unwissentlich zu Foster führt ...
