Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Frau am Steuer

WarnerStaffel 7Folge 2
Frau am Steuer

Frau am SteuerJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 2: Frau am Steuer

40 Min.Ab 16

Die Kriminelle Marie Flanagan wird nach einem Autodiebstahl geschnappt, ihr Komplize Cole Foster entkommt. Sowohl FBI als auch CIA wollen Foster finden, da er in Drogen- und Waffengeschäfte verwickelt ist. Um seinen Aufenthaltsort auszumachen, wird Lisbon als Mitgefangene in Maries Zelle geschleust, und Patrick Jane entwickelt einen Ausbruchsplan für die beiden. Er hofft, dass Marie das FBI unwissentlich zu Foster führt ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen