The Mentalist
Folge 11: Bleiche Knochen, roter Lehm
Folge vom 28.01.2026Ab 12
Die Studenten Megan Brooks und Donnie Putnam werden grausam ermordet und verstümmelt. Das nimmt der Hellseher Gabriel Osbourne zum Anlass, dem FBI seine Dienste anzubieten - durch den Tod des Agenten Vegas fehlt ein Beamter, und Patrick Jane will nicht mehr bei Ermittlungen helfen. Dennoch lässt Lisbon Gabriel, der sich mehr als verdächtig verhält, durch Patrick überprüfen. Der sieht in dem vermeintlichen Kollegen eine große Gefahr ...
