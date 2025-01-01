The Mentalist
Folge 7: Die Pokerrunde
42 Min.Ab 12
Lisbons Bruder Jimmy steckt in Schwierigkeiten: Weil er die Aussage im Mordfall Nathan Barnes verweigert, wird er per Haftbefehl gesucht. Barnes starb, nachdem er in derselben Pokerrunde wie Jimmy mitgespielt hatte. Lisbon weiß, wo sie Jimmy finden kann, und Patrick Jane überredet ihn, mit dem FBI zu kooperieren. Prompt liefert er mit dem Gangster George Holiday den ersten Verdächtigen. Holiday organisiert die Pokerrunden. Hat er Barnes auf dem Gewissen?
