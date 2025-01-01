Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Lazarus

WarnerStaffel 7Folge 12
Lazarus

LazarusJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 12: Lazarus

42 Min.Ab 12

Der Serienkiller Lazarus hat wieder zugeschlagen: Er brachte sein Opfer Susan Herman nicht nur um, sondern nahm ihr auch Blut ab. Da Lazarus bereits mit dem Hellseher Gabriel in Kontakt stand - und ihn schließlich tötete - beschließt Patrick Jane, sich als Köder anzubieten. Er will herausfinden, was den Killer antreibt. Doch dann gerät er in die Fänge von Lazarus und scheint keine Chance zu haben, lebend zu entkommen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen