The Middle
Folge 18: Der Frühjahrsputz
21 Min.Folge vom 15.06.2024
Brick ist jetzt schon erfolgreicher Geschäftsmann: Er eröffnet einen nachbarschaftlichen Informations-Stand und gibt Ratschläge für einen Dollar, was sich als ziemlich lukrativ erweist. In der Zwischenzeit wollen Frankie und Mike die Semesterferien nutzen, um das Haus auszumisten. Doch nicht alles, was sich in den 20 Jahren angesammelt hat, bringt positive Erinnerungen mit sich.
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