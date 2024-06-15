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The Middle

Das einfache Weihnachtsfest

ProSiebenStaffel 2Folge 10vom 15.06.2024
Das einfache Weihnachtsfest

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The Middle

Folge 10: Das einfache Weihnachtsfest

21 Min.Folge vom 15.06.2024

Bald ist Weihnachten und Frankie kann es kaum erwarten, die ganze Familie um sich zu haben: Auch ihre Eltern Pat und Tag haben sich angekündigt. Nachdem die Kinder den Großeltern nie genug Dankbarkeit entgegenbringen, beschließt Frankie, Geschenke dieses Jahr schlichtweg zu streichen.

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