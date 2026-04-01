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The Neighborhood

Die beste Autoreise

ProSiebenStaffel 3Folge 5vom 25.04.2026
Die beste Autoreise

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The Neighborhood

Folge 5: Die beste Autoreise

21 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12

Calvin und Dave unternehmen einen Roadtrip zu einer Automesse. Sie fahren mit Calvins heißem Ofen, den er liebevoll Angelique nennt. Tina ist eifersüchtig, weil ihr Mann dem Auto mehr Aufmerksamkeit schenkt als ihr und überdies auch noch die Hausarbeit vernachlässigt. Wütend beschließt sie, Calvins Aufgaben selbst zu erledigen, doch dabei passiert ihr ein kleiner Unfall - und die Männer stehen ebenfalls vor einem unangenehmen Problem.

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