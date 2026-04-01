The Neighborhood
Folge 6: Die Kehrtwende
21 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Gemma bekommt Besuch von ihrer Schwester Brittany. Die frühere Rebellin ist mittlerweile eine erfolgreiche Modedesignerin geworden. Stolz lädt Gemma Kollegen und Frauen aus der Kirche zu einer Fashionshow ein.
Weitere Folgen in Staffel 3
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The Neighborhood
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4: CBS International Television & © Season 3: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2021 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty
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