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The Neighborhood

Immer Drama mit Mama

ProSiebenStaffel 4Folge 20vom 06.06.2026
Immer Drama mit Mama

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The Neighborhood

Folge 20: Immer Drama mit Mama

21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Im Zuge einer Preisverleihung zu Calvins Ehren besucht ihn seine Mutter Marilyn. Sie scherzt gerne über ihren Sohn, was ihn sehr ärgert. Deshalb schlägt Tina vor, dass Marilyn Calvin bei der Verleihung ankündigt, sodass sie etwas Gutes über den Preisträger sagen kann. Allerdings geht der Plan daneben und die Mutter stellt Calvin vor allen Zuschauern bloß. Er hat es nun endgültig satt und schlägt in seiner Dankesrede gnadenlos zurück, was zu einer Auseinandersetzung führt.

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