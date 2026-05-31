The Neighborhood
Folge 20: Immer Drama mit Mama
21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Im Zuge einer Preisverleihung zu Calvins Ehren besucht ihn seine Mutter Marilyn. Sie scherzt gerne über ihren Sohn, was ihn sehr ärgert. Deshalb schlägt Tina vor, dass Marilyn Calvin bei der Verleihung ankündigt, sodass sie etwas Gutes über den Preisträger sagen kann. Allerdings geht der Plan daneben und die Mutter stellt Calvin vor allen Zuschauern bloß. Er hat es nun endgültig satt und schlägt in seiner Dankesrede gnadenlos zurück, was zu einer Auseinandersetzung führt.
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The Neighborhood
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: CBS International Television & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
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