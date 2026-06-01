Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Neighborhood

Ein neuer Ring

ProSiebenStaffel 4Folge 22vom 06.06.2026
Ein neuer Ring

Ein neuer RingJetzt kostenlos streamen

The Neighborhood

Folge 22: Ein neuer Ring

21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Marty plant, seiner Freundin Necie einen Heiratsantrag zu machen. Ihre Eltern stammen ursprünglich aus Nigeria, weshalb der Bräutigam in spe deren Bräuche berücksichtigen möchte. Gemeinsam mit Tina und Calvin organisiert und besorgt er alles, was wichtig ist, sogar eine Ziege. Allerdings lässt Calvin das Tier für einen Moment unbewacht - mit katastrophalen Folgen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Neighborhood
ProSieben
The Neighborhood

The Neighborhood

Alle 2 Staffeln und Folgen