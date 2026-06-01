The Neighborhood
Folge 22: Ein neuer Ring
21 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Marty plant, seiner Freundin Necie einen Heiratsantrag zu machen. Ihre Eltern stammen ursprünglich aus Nigeria, weshalb der Bräutigam in spe deren Bräuche berücksichtigen möchte. Gemeinsam mit Tina und Calvin organisiert und besorgt er alles, was wichtig ist, sogar eine Ziege. Allerdings lässt Calvin das Tier für einen Moment unbewacht - mit katastrophalen Folgen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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The Neighborhood
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: CBS International Television & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
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