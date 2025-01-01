The Originals
Folge 1: Hayleys Versprechen
41 Min.Ab 12
Hayley versprach ihrer Tochter vor einigen Jahren, dass sie eines Tages ihre Familie wiedersehen würde. Dieses Versprechen steht nun kurz vor seiner Erfüllung: Klaus opferte sich vor fünf Jahren, um seine vergifteten Geschwister am Leben zu halten. In der Zwischenzeit braut Freya dank Hayleys Hilfe einen Zaubertrank, der die Wirkung dieses Giftes neutralisieren soll. Die Frauen müssen sich beeilen, denn Alistair kennt ihren Plan und macht gnadenlos Jagd auf die Mikaelsons.
