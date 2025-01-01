Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Originals

Das blaue Licht

WarnerStaffel 4Folge 4
Das blaue Licht

Das blaue LichtJetzt kostenlos streamen

The Originals

Folge 4: Das blaue Licht

41 Min.Ab 12

Hope schwebt in Lebensgefahr: Kinney initiiert ein Ritual, das den entführten Kindern die Lebenskraft entzieht und so den Aufstieg der bösen Macht ermöglicht. Vincent kehrt nach New Orleans zurück, um Hope durch seine Magie von der dunklen Kraft zu lösen. Als das Mädchen jedoch Stimmen hört, die ihr den Namen "Kre Nah Han" zuflüstern, erstarrt Vincent vor Entsetzen. Der Name steht für das alles zerstörendene "Nichts" und ist auf dem Weg an die Oberfläche ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Originals
Warner
The Originals

The Originals

Alle 5 Staffeln und Folgen