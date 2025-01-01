Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 9: Königin Tod

41 Min.Ab 12

Elijah ist in der Gewalt des Hollow, seine Situation scheint ausweglos. Das Hollow fordert von den Mikaelsons nämlich den letzten Knochen, um wiedergeboren werden zu können. Bekommt es ihn nicht, so soll ganz New Orleans untergehen. Den Mikaelsons, Marcel und Vincent gelingt es nicht, das Hollow auszutricksen. Wutentbrannt entfacht es seine dämonische Macht und startet den Angriff gegen all seine Feinde ...

