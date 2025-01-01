Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Originals

Das alte Böse

WarnerStaffel 4Folge 3
Das alte Böse

Das alte BöseJetzt kostenlos streamen

The Originals

Folge 3: Das alte Böse

41 Min.Ab 16

Nachdem sie erfahren, dass drei weitere Kinder aus der Stadt verschwunden sind, töten Marcel und Adam einen Hexer, der die Kinder im Auftrag des unbekannten Bösen entführt hat und durch deren Lebenskraft sich das Böse nährt. An diese böse Macht kann sich Vincent noch genau erinnern, nahm sie ihm schließlich vor langer Zeit seine schwangere Frau Eva. Als der Mikaelson-Spross Hope plötzlich krank wird, hat Vincent eine schlimme Vermutung ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Originals
Warner
The Originals

The Originals

Alle 5 Staffeln und Folgen