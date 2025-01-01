Ohne Geld ausgesetzt in AfrikaJetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 1: Ohne Geld ausgesetzt in Afrika
40 Min.Ab 6
Die erste Folge von "THE RACE" beginnt im Norden Afrikas. Die Teilnehmer werden gleichzeitig in den engen Gassen Marokkos ausgesetzt und müssen ihren Weg daraus finden. Ihr Ziel ist klar: Deutschland! Doch noch ahnen die Teilnehmer nicht, welche Probleme auf sie während der Reise warten werden. Wer wird als erster Europa erreichen? THE RACE beginnt!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick