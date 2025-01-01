THE RACE
Folge 4: Fremde werden Freunde
40 Min.Ab 6
In der vierten Folge von "THE RACE" kämpfen die Teilnehmer mit den Nachwirkungen der Nacht, denn diese hätte nicht unterschiedlicher verlaufen können. Während das Wetter keine Gnade zeigt, versuchen die fünf Deutschland ein Stück näher zu kommen. Die Geduld der Teilnehmer wird dabei auf die Probe gestellt. Nur einer genießt dabei die Sonnenseiten des Lebens.
