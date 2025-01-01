Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 11
Folge 11: Ein Blick hinter die Kulissen von "THE RACE"

29 Min.Ab 6

Bevor der erste Teilnehmer bei "THE RACE" ausgesetzt wurden, stand wochenlange Vorarbeit an. Der erste Teil der zweiteiligen Behind-the-Scenes-Serie behandelt die Ideenfindung, die Auswahl der Teilnehmer und alle Hürden und Problemen, die bis wenige Stunden vor Start die Aussetzung gefährdet haben.

