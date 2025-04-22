BTS 7: Eine unerwartete ÜberraschungJetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 20: BTS 7: Eine unerwartete Überraschung
23 Min.Ab 12
In der siebten Folge vom THE RACE Behind-the-Scenes gibt es exklusive Einblicke in die ersten Stunden im Ziel und die Reaktionen von Freunden und Familie. Die Reaktionen der verbleibenden Teilnehmer waren unterschiedlich und sorgten für neue Spannung im Rennen um die restlichen Plätze. Für einen Teilnehmer endete THE RACE an dieser Stelle.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick