BTS 6: Notaufnahme kurz vor ZieleinlaufJetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 17: BTS 6: Notaufnahme kurz vor Zieleinlauf
16 Min.Ab 12
THE RACE ist im vollem Gange und alle Teilnehmer kämpfen um den Sieg. Das Team befindet sich bereits am Zielort und erwartet den ersten Zieleinlauf. Doch Entspannung ist Fehlanzeige. Der Trailer muss abgedreht werden und ein Teilnehmer sorgt beim Team für große Kopfschmerzen. Kurz vor dem ersten Zieleinlauf sorgt ein Unfall für einen Besuch in der Notaufnahme und enormen Stress.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick