Eine Fahrt ändert alles - Folge 06Jetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 11: Eine Fahrt ändert alles - Folge 06
47 Min.Ab 12
Tag drei von THE RACE Staffel 2 bricht an und stellt sich für manche Teilnehmer direkt als harte Geduldsprobe heraus. Während einige weitere Ländergrenzen überqueren, kämpfen andere mit der harten Realität: Stundenlang Absagen, skeptische Blicke und Euphorie, die sich ganz schnell in Verbitterung umschlägt. Wer bleibt positiv und wartet auf die eine wichtige Fahrt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick