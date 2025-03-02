BTS 3: Die letzten 24h vor der Aussetzung…Jetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 3: BTS 3: Die letzten 24h vor der Aussetzung…
32 Min.Ab 12
Die Anspannung steigt! Die Teilnehmer lernen sich zum ersten Mal kennen und machen sich gemeinsam auf den Weg nach Paris. Die letzten 24 Stunden bis zur Aussetzung von THE RACE Staffel 2 sind vollgepackt mit Sicherheitsbriefings, Heroshots, Interviews und den letzten Vorbereitungen für die Aussetzung.
