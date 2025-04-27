Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 2Folge 4vom 27.04.2025
38 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 6

THE RACE Staffel 2 beginnt! Für die fünf Teilnehmer beginnt in Paris eine aufregende Reise, die sie so nicht erwartet haben. Die wichtigste Änderung: Sie kennen das Ziel nicht. Um herauszufinden wohin ihre Reise geht, müssen sich die Teilnehmer durch den Großstadtdschungel von Paris rätseln. Wie werden sich die Teilnehmer schlagen und wer wird das Ziel als erstes herausfinden?

Weitere Folgen in Staffel 2

