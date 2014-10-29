Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 4vom 29.10.2014
113 Min.Folge vom 29.10.2014Ab 12

In dieser Folge geht es um Farben. Jedes Team bekommt eine Farbe zugeteilt und nicht jeder ist von seinem Los begeistert. In der Team-Challenge müssen die Kandidaten Sterneköchin Tanja Grandits überzeugen. Wem gelingt es, Gerichte in Schwarz oder auch weiß auf den Löffel zu bringen, die lecker aussehen und auch schmecken?

SAT.1
