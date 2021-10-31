Blind Auditions 8: Der Kampf um die Talente wird immer härterJetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 8: Blind Auditions 8: Der Kampf um die Talente wird immer härter
104 Min.Folge vom 31.10.2021Ab 6
Auch in der achten Blind Audition von "The Voice of Germany" steppt wieder der Bär - oder besser gesagt Johannes Oerding, der mit einem wilden Gitarren-Solo alle überrascht. Auch Nico Santos muss sich ins Zeug legen, um die Talente in sein Team holen zu können. Diesen Darbietungen stehen die Talente aber in nichts nach und präsentieren Hits aus allen erdenklichen Genres.
