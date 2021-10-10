Blind Auditions 2: Beatbox Skills & spontane GesangseinlagenJetzt kostenlos streamen
The Voice of Germany
Folge 2: Blind Auditions 2: Beatbox Skills & spontane Gesangseinlagen
114 Min.Folge vom 10.10.2021Ab 6
Die Blind Auditions von "The Voice of Germany" 2021 gehen in die zweite Runde! Die Talente sorgen mit gefühlvollen und rockigen Auftritten für unvergessliche Momente und auch die Coaches Johannes Oerding und Sarah Connor lassen es sich nicht nehmen, dem Publikum mit spontanen Gesangseinlagen einzuheizen. Johannes packt sogar seine Beatbox Skills aus und performt gemeinsam mit einer Band!
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick