Tinderreisen
Folge 2: Chemie und Physik passen
60 Min.Ab 12
Lev trifft sich in Bologna mit der attraktiven Carlotta auf ein Date und ist sofort Feuer und Flamme. Sein Reisekollege Heinzi führt derweil die Italienerin Viola in die Innenstadt aus. Doch sie kann sich seinen Namen nicht merken. "Tinderking" Luis hat noch Startprobleme. Sissi, Anna und Felicia sind in Valencia auf Männerfang. Anna trifft sich mit Carles und verrät ihm, dass sie noch Jungfrau ist. Wie der Student darauf reagieren wird?
