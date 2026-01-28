Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tinderreisen

Es wird feucht

ATVStaffel 5Folge 6
Es wird feucht

Es wird feuchtJetzt kostenlos streamen

Tinderreisen

Folge 6: Es wird feucht

60 Min.Ab 12

In Bologna beeindruckt Tinderking Luis sein Date Deborah, indem er in den größten Brunnen der Stadt springt. Heinzi trifft endlich eine Frau, die seinen Namen aussprechen kann und Lev macht bei Charlotta Fortschritte. Martina datet in Lissabon einen Mann, der das genaue Gegenteil von ihr ist. Und Charbel hat in Dublin das kürzeste Rendezvous in der Geschichte von "Tinderreisen".

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Tinderreisen
ATV
Tinderreisen

Tinderreisen

Alle 7 Staffeln und Folgen