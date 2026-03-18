Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Straßen-Hits: Die leckersten Bissen der Welt

SAT.1Folge vom 18.03.2026
Straßen-Hits: Die leckersten Bissen der Welt

Straßen-Hits: Die leckersten Bissen der WeltJetzt kostenlos streamen

TopTen! Der Geschmacks-Countdown

Folge vom 18.03.2026: Straßen-Hits: Die leckersten Bissen der Welt

45 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 6

Das sind die weltweit leckersten Straßen-Bissen: Von gepressten Shrimps-Keksen in Tokio, über eine Riesen-Portion knuspriger Pommes aus Amsterdam, bis hin zu traumhaft buttrigen Blätterteig-Pasteten aus Neuseeland - hier kommt garantiert jeder kulinarische Weltenbummler auf seine Kosten. Krosse Köstlichkeiten, exotische Happen und süße Überraschungen auf die Hand: Das ist die ultimative Schlemmer-Safari für Globetrotter und Liebhaber der Straßenküche.

Alle verfügbaren Folgen