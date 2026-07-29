Aufgetischt - Die schrägsten Gastroideen der WeltJetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge vom 29.07.2026: Aufgetischt - Die schrägsten Gastroideen der Welt
46 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6
Der Geschmacks-Countdown serviert die schrägsten Gastro-Ideen, die diese Welt zu bieten hat: Das größte China-Restaurant der Welt ist so groß wie 30 Fußballfelder. Außerdem gibt es im selbsternannten schnellsten Imbiss der Welt Fastfood, das in weniger als drei Minuten serviert wird. Von himmelhohen Genuss-Abenteuern bis zu Lokalen mit völlig verrückten Bedienkonzepten - diese Gastro-Ideen machen aus jedem Restaurantbesuch ein Erlebnis.