Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Italien

Kabel EinsStaffel 1Folge 3
Folge 3: Italien

88 Min.Ab 12

Bochum ist ihr Revier: die Kultcops Toto & Harry kennen sich im Ruhrgebiet bestens aus. Doch was passiert, wenn die beiden ihre Heimat verlassen und weltweit Kollegen beim Arbeitseinsatz besuchen? Es geht nach Italien - und zwar zuerst nach Sizilien. Toto und Harry im Territorium der Mafia! Zweite Station: Venedig. Die beiden Bochumer geraten in den Trubel des weltberühmten Karnevals - und anscheinend ins Mekka der Drogendealer und Schwarzmarkthändler ...

Kabel Eins
