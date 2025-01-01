Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Folge 4: Südkorea
89 Min.Ab 12
Bochum ist ihr Revier: Die Kultcops Toto und Harry kennen sich im Ruhrgebiet bestens aus. Aber was passiert, wenn die beiden ihre Heimat verlassen und weltweit Kollegen beim Arbeitseinsatz besuchen? Es geht nach Seoul, die Hauptstadt von Südkorea. Toto und Harry tauchen ein in die exotische Zehn-Millionen- Einwohner-Metropole und sie testen alles: Von Taekwondo, über Gangnam Style - bis hin zu Snacks mit Seidenraupen
