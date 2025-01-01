Staffel 1Folge 26
KokosnussalarmJetzt kostenlos streamen
Trollz
Folge 26: Kokosnussalarm
23 Min.Ab 6
Nachdem Simon weg ist, wird es Zeit, ein wenig Spaß in der Sonne zu haben. Aber als ein paar Surflehrer die Mädchen mit aufs Meer nehmen, begegnen sie einem Monster, das den Weißen Hai zum zittern bringen würde. Um die aufgebrachte, monstermachende Zauberei zu beenden, muss Saphir ihre Angst überwinden und ihren Freunden zu Hilfe eilen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick