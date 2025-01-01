Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Trollz

WildBrainStaffel 1Folge 15
Simons Zaubermaschine

Simons ZaubermaschineJetzt kostenlos streamen

Trollz

Folge 15: Simons Zaubermaschine

23 Min.Ab 6

Auf der Flucht vor Snarfs stellvertretenden Ungeheuern finden die Mädchen eine gute Möglichkeit, in das Schloss von König Simon zu gelangen: verkleidet als eine Gruppe von reisenden Schauspielern. Sie wollen versuchen, Simons Zauber zu bannen und ihre Heimatstadt aus dem Mittelalter zurück in die moderne Welt zu holen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Trollz
WildBrain

Trollz

Alle 1 Staffeln und Folgen